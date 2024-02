THE DOLLY’S LEGEND: IL NUOVO DISCO CON VIRGIN MUSIC GROUP FUORI ORA!

La band bolognese torna con un album e un sound ricchi di innovazione.

Il titolo è BROKEN SONG, la formazione i THE DOLLY’S LEGEND, capeggiati dal loro frontman Francesco “Frank” Nobile, il finale della storia è un’esplosione di Rock e contaminazioni, che trova il suo apice nel singolo e video PISS STOP!

Sono ben nove le tracce che compongono la tracklist di questo full-lenght, in cui il suono storico firmato dai TDL si unisce a nuove sonorità per un risultato più che vincente, come dimostra il contratto firmato con Estro Records / Virgin Music Group.

Restate sintonizzati rockers, a breve il gruppo annuncerà le prime tappe del prossimo tour!

PISS STOP (official video)

https://youtu.be/Gih-Rl7gmrM

THE DOLLY’S LEGEND

http://www.facebook.com/thedollyslegend

http://www.instagram.com/thedollyslegend

http://www.tiktok.com/@thedollyslegend

Ufficio stampa:

DIG UP AGENCY

http://www.facebook.com/digupagency