Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terziario, Bella (Confcommercio): “Valorizzare ogni settore di quello di mercato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Complimenti per il lavoro dell’Osservatorio. Nei servizi, ma in qualsiasi settore, in qualsiasi periodo di tempo, in Italia c’è una relazione inversa tra dinamiche dell’occupazione e produttività del lavoro. È la nostra malattia sistemica. Abbiamo fattori di contesto come gli eccessi di burocrazia e fiscalità, il difetto che io chiamo ‘fiscocrazia’, che impediscono di puntare sulla coppia vincente, l’unica coppia vincente: più produttività dove cresce l’occupazione, non dove scende. La strada della prosperità diffusa è fatta così e solo così. Le alternative servono al massimo a rallentare il declino, a fare i tavoli di concertazione, ad alimentare lamentele, richieste dei privati e promesse e nuovi diritti da parte della controparte pubblica. Promesse impossibili da mantenere e diritti inesigibili. Quindi non ci resta, a mio avviso, che provare a valorizzare ogni settore del terziario di mercato”. Lo ha detto Mariano Bella, direttore dell’ufficio studio di Confcommercio, intervenendo alla presentazione del nuovo Osservatorio del Terziario di Manageritalia, oggi a Roma nella sede di Comin & Partners, in Piazza dei Santi Apostoli. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos’è successo

9 Aprile 2026

Roma, controllato il campo nomadi di via Lombroso: sequestrate 7 auto

22 Luglio 2018

Preleva al bancomat con felpa e cappuccio: 30enne arrestata per utilizzo di carte clonate e frode informatica

2 Settembre 2017

Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti

14 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno