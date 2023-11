Terrorismo, Stoltenberg: “In Europa la minaccia è reale”

(Adnkronos) – "In Europa la minaccia del terrorismo è reale". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, intervistato dal Tg2 diretto da Antonio Preziosi. "Non vediamo una minaccia imminente di un attacco militare contro i Paesi della Nato. Ma c'è un pericolo costante, la minaccia di attacchi terroristic

i. In Europa la minaccia del terrorismo è reale. Lavoriamo con i nostri partner in Medio Oriente e Nordafrica, Giordania, Tunisia, per aiutarli a controllare meglio le frontiere e condividiamo le informazioni". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)