Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: diversi feriti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un furgone ha travolto diversi pedoni a Berlino nella serata di oggi, sabato 25 luglio. Secondo la Bild, ci sono diversi feriti. Il veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il Pride della capitale della Germania, nel parco Tiergarten. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00, ma il numero dei feriti e le cause esatte non sono ancora chiari. L’evento è stato annullato, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Secondo un testimone che ha parlato con Bild, il furgone bianco si è lanciato a forte velocità sulla folla. Altri testimoni citati dal quotidiano hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo e fuggire a piedi. 

Pochi minuti dopo, gli organizzatori del CSD hanno annunciato la cancellazione dell’evento. La parola “evacuazione” è apparsa a caratteri cubitali sul grande schermo della Porta di Brandeburgo. Poco dopo, un post su Instagram ha invitato i partecipanti a lasciare la zona “con calma e in modo ordinato”. “Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale”, il post. 

 

“Attualmente è in corso un’operazione di polizia su larga scala nel Tiergarten – spiega la polizia di Berlino sull’account di X – L’area è stata transennata dalle nostre forze di intervento”. “Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino”, ha detto in un video su X un portavoce della polizia spiegando: “Si sospetta che qui un veicolo sia entrato nel Tiergarten, abbia investito diverse persone e le abbia ferite. I feriti vengono attualmente curati dai soccorritori. Stiamo conducendo una ricerca a tutto campo per individare le persone sospettate del reato”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

‘Dimore storiche in Abruzzo’, oggi la prima guida all’Accademia di San Luca a Roma

29 Novembre 2023

Panetta “Colmare gap Sud con politiche di sviluppo, no ad assistenza”

19 Settembre 2024

Inter accolta da Papa Leone dopo lo scudetto: “Sarà un momento speciale”

7 Maggio 2026

La Cina si sblocca a Milano-Cortina, primi ori con snowboard e freestyle

19 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno