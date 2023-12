Terribile schianto sulla Trani-Corato: due morti e tre feriti, tra cui due bimbi

(Adnkronos) –

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada che collega Trani a Corato, in provincia di Bari. A perdere la vita i conducenti di due automobili, rispettivamente di 37 e 82 anni che si sono scontrate in modo violento. A bordo della prima auto viaggiava la moglie della vittima più giovane, pure lei di 37 anni, il figlio della coppia e un nipote, rispettivamente di 1 e 6 anni che sono rimasti feriti. Coinvolta una terza vettura che sopraggiungeva i cui occupanti hanno riportato lievi contusioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

