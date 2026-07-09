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Terremoto tra Repubblica Ceca e Slovacchia, scossa di magnitudo 5.5

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Scossa di terremoto di magnitudo 5.5 registrata tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Lo rende noto il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), precisando che il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non sono state segnalate informazioni su eventuali danni o vittime, mentre il terremoto è stato avvertito in diverse aree dei due Paesi. 

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