Terremoto oggi in Calabria, doppia scossa in provincia di Catanzaro: gli epicentri a Squillace e Amaroni

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi, mercoledì 16 settembre, in Calabria. L’Ingv ha registrato il sisma alle ore 07:04 di magnitudo 3.5 e poi tre minuti più tardi, alle 07:07, un’altra scossa di magnitudo 3.1. L’epicentro della prima è in provincia di Catanzaro, a Squillace e a una profondità di 39.6 Km, la seconda a Amaroni a una profondità di 38.7 Km

La scossa di questa mattina è stata preceduta da almeno altre sei scosse che si sono verificate nella notte nel corso di uno sciame sismico in provincia di Catanzaro. Dalle 3 la più forte è stata di magnitudo 2.8 con epicentro presso Vallefiorita. Non si segnalano danni a persone o cose.

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