Terremoto oggi a Messina, doppia scossa di magnitudo 3.7 e 3.3 con epicentro a Oliveri: avvertita fino a Reggio Calabria

(Adnkronos) – Doppia scossa di terremoto oggi, martedì 18 agosto, in Sicilia: è quanto ha reso noto l’Ingv tramite i propri canali social ufficiali e sul proprio sito internet. La prima scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 10:07, la seconda qualche secondo dopo, di magnitudo 3.3, entrambe con epicentro a pochi chilometri da Oliveri, in provincia di Messina, e a una profondità tra i 9 e i 10 chilometri.

“A seguito della scossa di terremoto avvertita poco fa, l’Amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che al momento non risultano danni a cose o persone sul territorio comunale. La situazione è costantemente monitorata e gli uffici competenti sono in contatto con le autorità preposte per seguire l’evolversi della situazione. Invitiamo tutti a mantenere la calma, evitando allarmismi e la diffusione di notizie non verificate”, si legge nel messaggio pubblicato sui social dal Comune di Oliveri.

Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia: segnalazioni sono arrivate da Milazzo, Castell’Umberto, Portorosa Falcone, Sant’Agata di Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, ma anche da Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

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