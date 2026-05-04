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Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6 sull’isola di Samar

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’isola di Samar, nelle Filippine centrali, alle 14.09 di oggi lunedì 4 maggio. Lo ha riportato l’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs).  

Il sisma ha colpito a una profondità di 73,3 chilometri, a circa nove chilometri dalla città costiera di San Julian, nella stessa provincia.  

Non sono giunte immediatamente segnalazioni di feriti. 

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