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Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La doppia scossa di terremoto che ha colpito oggi il Venezuela ha provocato il crollo di edifici e palazzi nella capitale Caracas, a circa 300 km dall’epicentro del sisma. Prima una scossa di magnitudo 7.2, poi un’altra di magnitudo 7.5. I video realizzati nella capitale documentano uno scenario spettrale, tra edifici collassati e palazzi sventrati. 

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