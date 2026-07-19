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Terremoto in Perù, scossa 5.1 nella provincia di Chupaca: almeno cinque morti, crolli e gravi danni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso oggi il Perù centrale alle 2.24 di stamane, secondo quanto comunicato dal Centro di ricerca tedesco per le geoscienze. L’epicentro, a una profondità di 62,8 km, è stato inizialmente localizzato a 12,05 gradi di latitudine sud e 75,15 gradi di longitudine ovest. Sono almeno cinque le vittime del sisma che colpito la provincia di Chupaca, nella regione di Junín, riferiscono i media locali, precisando che la scossa ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree.  

 

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