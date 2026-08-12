Terremoto in Colombia, donna di 32 anni estratta viva dalle macerie di un albergo tre giorni dopo il sisma: “C’è speranza”

(Adnkronos) – Si scava ancora in Colombia tra le macerie dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito lunedì scorso il paese sudamericano, con epicentro a San José del Palmar (Chocó). Oltre 240 i morti, ma il bilancio è ancora provvisorio e potrebbe aumentare nelle prossime ore dal momento che all’appello mancano ancora decine di dispersi.

Tuttavia, c’è una buona notizia. A darla è stato con un post su X il presidente della Colombia, Abelardo de la Espriella, che ha annunciato che una donna di 32 anni è stata estratta viva dalle macerie a Pereira, nell’ovest del Paese, dopo sette ore di ricerche dei soccorritori e a tre giorni dal devastante sisma.

“C’è speranza”, ha scritto il presidente raccontanto il salvataggio della donna, il cui nome è Daniela Andrea Largo Sánchez, 32 anni. E’ stata trovata sotto le macerie di un albergo crollato, ha precisato il ministro degli Interni della Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, nel video da Pereia allegato al post dal presidente. Attualmente, ha precisato De la Espriella, sono ancora “più di 40 le persone disperse”solo a Pereira.

Intanto, la comunità internazionale si mobilita per aiutare la Colombia. “Mentre continuano le operazioni di ricerca e soccorso, la Ue sta sostenendo la Colombia ovunque possibile. Stiamo rendendo disponibili 2 milioni di euro per sostenere le comunità nelle aree più colpite. A seguito dell’attivazione da parte della Colombia del Meccanismo di Protezione Civile, stiamo lavorando per adeguare gli aiuti alle esigenze sul campo. Questa è la solidarietà europea”, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, riferendosi agli aiuti della Ue alla Colombia, colpita lunedì dal terremoto.

Anche il Papa “ha inviato subito un primo aiuto finanziario, quale segno concreto di prossimità in un momento di emergenza” per le popolazioni colpite dal terremoto in Colombia. Si tratta, sottolinea Vatican News, di una somma di 100mila euro indirizzata direttamente al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana della Conferenza Episcopale “che sta fungendo da punto di coordinamento centralizzato per la raccolta e la distribuzione degli aiuti, affinché possa provvedere alla distribuzione della solidarietà per le Diocesi colpite”. L’importo “è stato concordato con i destinatari e si tratta di una prima donazione concordata per supplire alle urgenze più immediate. Seguiranno ulteriori aiuti concreti man mano che verranno identificate le necessità che saranno prontamente segnalate al Dicastero”.

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