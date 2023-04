Terremoto in casa juve? società bianconera, non ha ottenuto i 15 punti tolti dalla penalizzazione sulle plusvalenze, ma l’udienza è fissata per il 10 maggio. Il giudice Picco, ha solo sentito una cinquantina di azionisti rappresentati da Codacons , ha chiesto che i bianconeri fossero citati come Responsabili civili. La juventus, vorrebbe un cambio di territorio a Milano essendo quotata in borsa. “Siamo nella piena regolarità procedurale” afferma il legale dei Bianconeri Bellacosa.

Il secondo filone giudiziario, cui si debba difendere la juve è certamente quello degli ” stipendi e manovre “. Il Codice di giustizia sportiva, prevede che alla fine dell’istruttoria gli incolpati ricevano un mini – deferimento. e possano chiedere di essere ascoltati e presentare una memoria. A quel punto la Procura si troverà a un bivio: procedere coi deferimenti, con le archiviazioni, o valutare rispetto a eventuali richieste di patteggiamento.

Il terzo filone, quello delle partnership, è quello più controllato. Iniziamo a dire che la FIFA ha inibito Paratici a livello globale. Si è dimesso dagli Spurs in attesa di del ricorso con la Figc. La juve può essere penalizzata di 30/40. Se cosi fosse, potrebbe dire addio all’europa e perdere addirittura 70/ 80 milioni. Bisogna considerare che, per quanto riguarda le partnership opache con altre società ci sarebbero altri club in ballo che rischiano anche loro di prendere punti in meno (Bologna, Genoa e Cagliari peraltro in B, Atalanta, Udinese e Sassuolo).

Il processo sulle partnership potrebbe finire alla fine del 2023, tempi lunghi per una squadra che deve ambire a tutti i trofei. Potrebbero essere squalificati dei giocatori..

Il Napoli reclama lo scudetto 2018/ ’19 con ricorso al Tar . Con l’alterazione del campionato, dove era secondo, vuole il tricolore ( di cartone ?) È il senso di un ricorso al Tar del Lazio e di un intervento “ad opponendum” presentato dal Codacons e l‘Associazione Club Napoli Maradona.