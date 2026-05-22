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Terremoto, Galtieri (AssoRup): “Nuove direttive si occupino di rischio sismico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Le direttive sugli appalti non si sono mai occupate direttamente del problema del rischio sismico, che non è oggetto di una direttiva specifica come invece è stato per i problemi di efficientamento energetico. Ci aspettiamo che nelle nuove direttive ci siano indicazioni attinenti al profilo della professionalità adeguata a fronteggiare situazioni di questo genere”. Ad affermarlo Claudio Galtieri, presidente del Comitato tecnico scientifico di AssoRup, durante la XII edizione della Seismic Academy promossa da Hilti, andata in scena a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera.  

Si tratta dell’appuntamento chiave nel panorama italiano sul tema della sicurezza sismica, nonché di un momento di confronto tra progettisti, direttori dei lavori, enti di verifica, committenze e imprese.  

“L’Italia è già all’avanguardia dal punto di vista tecnico e di gestione delle emergenze di protezione civile”, ha spiegato Galtieri, “ma deve esserlo anche sulla base di una strutturazione normativa che per le pubbliche amministrazioni diventa fondamentale per un corretto operare”. Al centro del suo intervento anche il ruolo del Responsabile unico del progetto (Rup): “Come coordinatore si deve occupare di tutti gli aspetti relativi alla gestione degli immobili pubblici e quindi anche della manutenzione degli edifici sensibili agli eventi sismici, cosa che in Italia è estremamente frequente tenuto conto della vetustà del patrimonio immobiliare”. Oltre a questo, il Rup deve occuparsi anche “della ristrutturazione e dell’adeguamento”, ha precisato Galtieri. “L’adeguamento diventa poi molto importante in momenti storici in cui viene modificato l’indice di sismicità e c’è quindi la necessità di intervenire sull’esistente”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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