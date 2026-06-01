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Terremoto di magnitudo 6 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l’Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.  

A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarebbero state fino ad ora segnalazioni di danni, ma solo qualche telefonata da parte di cittadini spaventati. I vigili del fuoco al momento sono comunque impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno cosentino. 

 

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