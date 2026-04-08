Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, mercoledì 8 aprile, nell’area dei Campi Flegrei, nelle vicinanze di Pozzuoli, alle ore 16.48. L’evento è stato registrato dall’Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Dalle ore 14.48, con una scossa di magnitudo 2.3 nell’area della Solfatara a Pozzuoli, è iniziato un nuovo sciame sismico.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Yemen, nuovo attacco Usa-Gb contro Houthi

22 Gennaio 2024

Giulia Cecchettin in un audio: “Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita”. Turetta forse già domani in Italia

23 Novembre 2023

Turismo, recensioni anonime online ‘killer’: Fdi pensa a stretta

31 Gennaio 2024
Cassino

Roma, rapina violenta al ristorante cinese: due arresti

29 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno