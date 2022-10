Ternana-Lazio: rocambolesca vittoria biancoceleste

Rocambolesca vittoria in trasferta per le ragazze di Catini, che vanno a Terni con l’intento di replicare la vittoria messa a segno in Coppa Italia prima dell’inizio del campionato. Tanti gol in una gara a due facce, terminata 2-3 proprio alla fine del secondo tempo.

Grande prestazione di Deppy, che segna il primo gol dopo due minuti. Risponde prontamente però la Ternana con Spyridonidou. Trovano di nuovo la forza di riportarsi in vantaggio le biancocelesti di Catini, e al 58′ l’attaccante greca della Lazio segna la sua doppietta personale su calcio di rigore tra le grandi proteste del pubblico di casa. Non molla di certo la Ternana, che dopo appena sette minuti pareggia di nuovo i conti con Spyridonidou a causa di un brutto errore di Eriksen.

La partita sembra essere indirizzata ormai sul pareggio, quando viene espulsa l’ex Labate tra le fila della Ternana e al 90′ Fuhlendorff raccoglie il pallone per battere una punizione dal limite. L’attaccante biancoceleste pennella perfettamente e trova l’angolino. Ghioc battuta e grande festa biancoceleste a fine partita.

Ora le ragazze di Catini si portano a meno due dal Napoli in seconda posizione, celebrando le migliore dei modi la sosta nazionale in programma questo fine settimana. Il sedici ottobre le aspetterà il San Marino a Formello, in una gara già dalla grande importanza.

Ternana: Ghioc; Vigliucci, Capitanelli, Di Criscio, Lombardo, Labate, Spyridonidou, Tarantino (76′ Imprezzabile), Nefrou (80′ Pacioni), Massimino, Fusar Poli (76′ Maffei). All.: Melillo

Lazio Women: Guidi; Pittaccio, Falloni, Karampouki, Toniolo (73′ Vecchione); Castiello, Eriksen, Colombo; Proietti (65′ Pezzotti); Chatzinikolaou (65′ Fuhlendorff), Visentin. All.: Catini

Marcatrici: 6′, 65′ Spyridonidou (T); 4′, 58′ Chatzinikolaou (L), 90′ Fuhlendorff (L)

Espulse: Labate (T)

