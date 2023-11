Termovalorizzatore Roma, Gualtieri: “Via alla gara per impianto meno inquinante d’Europa”

(Adnkronos) – "In questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore. Sarà un impianto all'avanguardia che lo renderà il meno inquinante d’Europa". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando il ‘2 Rapporto alla città’ all’Auditorium. L'impianto tratterà 600mila tonnellate di rifiuti all'anno e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 200mila famiglie. ‘’È partito cantiere dello Metro C a piazza Venezia un’operazione a cuore aperto, ci siamo presi responsabilità di non rimandare nuovamente un'opera decisiva’’ ha detto il primo cittadino. L'obiettivo, dice il sindaco della Capitale, è "trasformare il 70 per cento delle strade di Roma entro la fine della consiliatura in zone 30". "Se la parola dell'anno scorso era 'ripartire', la parola di quest’anno è ‘trasformare’, siamo entrati ‘’nel vivo della fase realizzativa e penso sia sotto gli occhi di tutti". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

