Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Tentato femminicidio a Misterbianco, a chiedere aiuto una delle figlie della coppia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un tentato femminicidio è avvenuto questa notte in un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La violenta aggressione nei confronti della moglie di 49 anni ha portato all’arresto dell’uomo, di 53 anni.  

L’allarme è scattato intorno all’una, quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112, chiedendo aiuto per la madre riversa a terra priva di sensi e con una grave ferita alla testa. L’operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico con la ragazza, sotto choc, sino all’arrivo dei soccorsi.  

Al loro arrivo i militari hanno bloccato l’aggressore, mentre i sanitari del 118 hanno trasferito la donna in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. 

La vittima, che ha riportato gravissime lesioni alla testa, è ricoverata in prognosi riservata, in condizioni giudicate critiche dai medici. Il marito è stato condotto in carcere con l’accusa di tentato femminicidio. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

MotoGp, in Austria Bagnaia precede Martin e torna leader solitario

18 Agosto 2024

Imprese, Tacchella (Carrera Jeans): “Nostra storia può essere d’ispirazione per imprenditori”

8 Maggio 2026

Ricerca, raggiunto risultato senza precedenti all’Accademia dei Lincei

18 Gennaio 2024

Lucca, bambina di 11 anni trovata morta in casa nella Piana

28 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno