Tensione al Grande Fratello, Stefano bacia Federica e Alfonso si scaglia contro di lui: “Fai il bravo perché…”

Il tanto atteso scontro tra Alfonso e Stefano è arrivato, i toni si sono accesi in poco tempo ed è scoppiata la tensione in cucina.

Era inevitabile che l’ingresso di Stefano nella casa del Grande Fratello generasse una certa tensione, prima è arrivata Federica, successivamente il suo ex Alfonso e adesso la sua attuale frequentazione. E’ bastato poco perché si accendesse la scintilla e il giovane napoletano attaccasse il tentatore. I toni si sono subito alterati ed è scoppiato il caos.

Alfonso prima ha dovuto assistere al bacio tra Stefano e Federica, cosa che chiaramente gli ha dato fastidio, a tal punto da preferire di nascondersi sotto le coperte per evitare di guardare la loro vicinanza. Poi tra i due ragazzi c’è stata un’accesa discussione in cucina dove i livelli di tensione sono stati davvero altissimi.

Alfonso attacca Stefano, volano parole grosse: “Io parlo come voglio”

Alfonso ha deciso di partire subito in quarta nei confronti di Stefano e se in puntata è sembrato che non volesse dirgli nulla, dopo ha vuotato il sacco. Al giovane napoletano ha infastidito non poco le accuse che il tentatore ha fatto a Federica in diretta, quando le ha domandato se ci fosse stato un bacio con Antonio, il cugino di Titti e con Giordano, amico di Raul, dicendole che stanno circolando queste voci su di lei.

La ragazza ha smentito categoricamente, non nascondendo la profonda delusione per la domanda che le ha fatto Stefano. Secondo Alfonso il tentatore non avrebbe dovuto chiederle una cosa del genere in diretta, non ha pensato alla sua famiglia che a casa sta guardando il programma, “persone rispettabili” che non si meritano una cosa del genere. A detta del fidanzato avrebbe dovuto farle queste domande in un secondo momento.

“(…) Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te nun te ne f**te proprio (…)”, ha urlato Alfonso contro Stefano. Il ragazzo ha poi detto che non si sarebbe mai dovuto permettere, perché avrà fatto stare male il padre e il fratello per le cose che ha detto. I toni si sono scaldati e il ragazzo ha iniziato a parlare in napoletano, battendo più volte i pugni sul tavolo. Poi gli ha intimato più volte di “fare il bravo”

Così Stefano gli ha detto di non battere le mani sul tavolo mentre parlava con lui, dicendogli anche di parlare italiano altrimenti non lo avrebbe capito. La situazione si è alterata a tal punto che la regia ha cambiato anche inquadratura per qualche momento. Ad ogni modo Alfonso ha continuato a parlare della foto che il tentatore aveva condiviso sui social, dicendo che ha “messo in bocca ai lupi” Federica. A detta sua non l’avrebbe assolutamente protetta, ma in questo modo avrebbe fatto solo il suo male.

Stefano ha controbattuto dicendogli che non è assolutamente così e alla fine i due ragazzi, le cui opinioni restano tali, hanno smesso di parlare. La situazione al momento è rientrata, ma un’altra lite potrebbe essere dietro l’angolo.