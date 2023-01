TENNIS: 3 NUOVI AMBASCIATORI PER RENAULT

Fisio fit

Diventata premium partner del Torneo di Tennis di Roland-Garros nel 2022, Renault inizia il 2023 annunciando una nuova formazione di ambasciatori composta da Diede de Groot, Luca Van Assche e Félix Auger-Aliassime.

Questi ambasciatori incarneranno i valori e l’immagine della Marca ai massimi livelli del tennis professionistico e affiancheranno Renault nelle iniziative per promuovere l’accesso alla pratica sportiva.

Renault concretizza così l’impegno assunto nell’ambito di Give Me 5, il programma sociale pensato per le giovani generazioni e i quartieri disagiati. Nel 2022, grazie a questa iniziativa, Renault ha realizzato tre campi da tennis a Marsiglia, Lione e Grigny. L’obiettivo della Marca è sviluppare questo programma su scala internazionale, in collaborazione con i suoi ambasciatori.

Renault è orgogliosa di sostenere questi atleti di talento ed affiancarli per i prossimi 3 anni. Oltre che per le loro prestazioni sportive, abbiamo scelto di collaborare per il loro spirito ed impegno in linea con i valori umani promossi da Renault, Arnaud BELLONI, Global Chief Marketing Officer.

Diede de Groot, venticinquenne olandese, detiene il titolo di Roland-Garros nel tennis in carrozzina ed è numero 1 mondiale nella sua disciplina. Vanta ben 31 titoli del Grande Slam, di cui 16 nel singolo e 15 nel doppio, vinti dal 2017 al 2022.

Luca Van Assche, diciottenne francese, è il talento da tener d’occhio. Vincitore di Roland-Garros Junior nel 2021 senza mai aver perso un set, è oggi il più giovane giocatore della Top 150 e ha vinto il suo primo titolo ATP Challenger in Portogallo a Dicembre 2022.

Félix Auger-Aliassime, ventiduenne canadese, è attualmente al settimo posto nella classifica mondiale ATP.

Noto per il suo impegno sul campo, ma non solo, è reduce da un promettente 2022 in cui ha vinto ben 4 tornei.

Sono orgoglioso di collaborare con Renault, una Marca di cui condivido obiettivi e valori. Il programma Give Me 5 dedicato alla pratica del tennis nei quartieri disagiati mi sta particolarmente a cuore e lavoreremo insieme per svilupparlo. Félix Auger-Aliassime.

