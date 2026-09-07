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Temptation Island, Sabrina riceve una sorpresa speciale: il videomessaggio da… Emma Marrone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Sabrina Soussi ha ricevuto un messaggio speciale questa sera a Temptation Island. La giovane, protagonista dell’ultima edizione del docu-reality di Canale 5, è tornata nella puntata speciale ‘e poi… e poi…’ andata in onda stasera, lunedì 7 settembre, per un nuovo confronto con il suo ex fidanzato Giovanni Grazioso.  

Sabrina, dopo la partecipazione al programma avrebbe dovuto assistere al concerto di Emma insieme all’ex fidanzato, in programma a Catania. Era stato proprio Giovanni a regalarle il biglietto. Dopo la fine della relazione, però, i programmi sono cambiati e Sabrina ha deciso di andare al concerto da sola.  

A distanza di tempo, durante la puntata registrata di questa sera, Filippo Biscigilia le ha fatto una sorpresa speciale: un videomessaggio direttamente da Emma. “Ciao Sabrina, spero tu stia bene. So che sei stata al mio concerto a Catania, so che dovevi arrivarci accompagnata però che dire… ai concerti non è importante con chi vai, ma andarci sempre e comunque. Spero tu ti sia divertita e spero di vederti presto magari ad un altro concerto. Ti mando un bacio e ti auguro il meglio”, ha detto la cantante salentina. Un videomessaggio che ha commosso Sabrina: “Lei è il mio idolo”, ha detto la giovane. 

 

 

Dopo, è proseguito il confronto tra Sabrina e l’ex fidanzato Giovanni. Al termine del faccia a faccia, i due hanno confermato nuovamente di concludere il loro rapporto, mettendo così un punto alla loro storia dopo sette anni. 

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