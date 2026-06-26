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Tech, Petecchi (Pirelli): “IA rivoluzione che cambierà aziende”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Stiamo vivendo un momento di svolta, una vera e propria rivoluzione industriale che racconteremo ai nostri nipoti, perché l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e trasformerà profondamente anche le aziende”. Lo ha detto Daniele Petecchi, global had of Data, AI and R&D di Pirelli, intervenendo alla terza edizione dei Siemens Tech Talks a Milano dal titolo ‘Where Real meets Digital’. 

“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – offre grandi opportunità di esplorare nuovi ambiti. Grazie alla virtualizzazione è possibile sperimentare situazioni che nel solo mondo fisico sarebbero molto più difficili da affrontare, come la realizzazione di prototipi con caratteristiche estreme o lo sviluppo di prodotti altamente innovativi”. Secondo il manager di Pirelli, la possibilità di testare nuove soluzioni in ambiente virtuale consente alle imprese di ampliare i confini della progettazione e dell’innovazione, accelerando lo sviluppo di idee che fino a pochi anni fa sarebbero state considerate troppo complesse o rischiose da realizzare. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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