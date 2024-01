Teatro Uniko: nuovi appuntamenti

TEATRO UNIKO – Lavinio/Anzio

Venerdì 26 Gennaio 2024 – ore 21.00

Andrea & Simone in ” Il Nostro Nuovo Spettacolo”

Il Teatro è tornato!! Vieni ad Associarti!!

La *Stagione Teatrale 2023/24* , scopri gli spettacoli in locandina!!

Oggi nel mondo tutto è nuovo, un oggetto non fa in tempo ad uscire sul mercato che è già diventato vecchio e viene subito rimpiazzato dal nuovo modello. E noi esseri umani cosa facciamo? Ci conformiamo ai dettami che la società ci impone, altrimenti siamo out.

Con “IL NOSTRO NUOVO SPETTACOLO” vogliamo andare un po’ controcorrente, vogliamo sovvertire questo consumismo sfrenato, questa tecnologia che avanza come una valanga travolgendo tutto quello che incontra sulla sua strada. La quarta parete viene sfondata più volte, il pubblico non è semplicemente un pubblico che assiste allo spettacolo, ma è parte integrante dello show, cè un coinvolgimento totale dello spettatore.

Lo showè stato concepito come un contenitore sempre rinnovabile, formato da sketch che si susseguono l’uno dopo l’altro, con un unico comune denominatore. Il nuovo che avanza.

Tra assistenti non solo vocali ma con sembianze umane, colpi di scena, mentalismo, battute esilaranti, rendono “IL NOSTRO NUOVO SPETTACOLO” uno show che raccoglie sorrisie consensi per ogni fascia d’età.

Non mancate!!

Costo biglietto 16 €

Mini Abbonamento (6 spettacoli) 80 €

Estrazione a fine spettacolo!!

Prenota il tuo posto al 347 6644361