Teatro Studio8: Pasquetta solidale

Pasquetta solidale e in allegria al Teatro Studio 8

L’evento sarà il 10 aprile alle ore 16.00presso il Teatro Studio 8 di Nettuno in via Nettuno Velletri, n°8

L’evento prende il nome di ”APERI-PASQUETTA”, ed è atto a sostenere il “PROGETTO INSIEME”, un progetto basato sull’integrazione e inclusione sociale rivolto alle persone affette da disabilità e/o che vivono condizioni di emarginazione e/o di fragilità.

Grazie al progetto ideato da Giampiero Bonomo e Francesco Ruggirello assieme ai “Liberi Teatranti & Teatranti a.p.s.” e alla mediazione artistica, i ragazzi con disabilità entrano in contatto, si conoscono e contribuiscono alla crescita reciproca. Il progetto INSIEME non è un progetto “per la disabilità” in cui persone con disabilità vengono isolate nel loro stare insieme, ma un progetto che promuove le abilità differenti dove coetanei con e senza disabilità possono insieme fare un’esperienza significativa e positiva ed arrivare ad accettarsi l’un l’altro, a prescindere dalle proprie abilità o disabilità e valorizzando le differenti abilità di ciascuno.

Il progetto INSIEME si fonda sulla convinzione che la diversità non è, e non può essere considerata, come un elemento di discriminazione, ma occasione di incontro e arricchimento reciproco. La mission del progetto INSIEME è l’integrazione di persone con disabilità e normodotate che si incontrano condividendo percorsi di formazione artistica in cui viene offerta loro la possibilità di apprendere elementi e tecniche di base delle varie discipline. L’utilizzo dello strumento artistico permette in modo adeguato, naturale e diretto di far emergere le diverse abilità di ciascuno e da spazio alla costruzione di relazioni tra pari vere ed autentiche così da rompere le differenze tra diversamente abili e normodotati per dare spazio alla condivisione delle abilità personali, le differenti abilità. Ognuno offre la propria abilità e nel contempo apprende dall’altro arricchendo il proprio saper fare favorendo la relazione e l’inclusione.

L’APERI- PASQUETTA è basata sul KARAOKE, un’apericena con balli e musica anni ’70 ‘80 dove tutti potranno partecipare, infatti i microfoni sono aperti al pubblico e coloro che vorranno salire sul palco potranno prendersi qualche minuto di notorietà, cantando i più grandi successi di sempre.

L’Ingresso è di 15€ ed è riservato ai soci, per diventare socio basta richiedere la tessera xon il costo di 2€ direttamente a teatro.

L’ingresso comprende:

– 1 Calice di benvenuto (Prosecco Rosè) – Cantina Bacco di Nettuno

– MENÙ PASQUETTA DELICIOUS (fisso – servizio al piatto) by Le Delizie del Forno di Lavinio

– LASAGNA, Tartine Miste, Salati in Sfoglia Misti, Pizzette Miste, Rustici Misti, Arancine, Mignon, DOLCE..

– un calice di vino o un analcolico 33ml

Insomma una Pasquetta con finale a SORPRESA!! Quindi non esitate, sostieni il Progetto Insieme aderendo alla serata. Potete prenotare subito al n. Tel.3518599212 (anche tramite

whatsapp) il divertimento è garantito!