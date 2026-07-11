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Tarzo, pilota di parapendio si schianta al suolo: morto 53enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Un pilota di parapendio di 53 anni è morto oggi pomeriggio a Molino di Fratta di Tarzo, in provincia di Treviso.  

L’uomo, originario di Bolzano ma residente in provincia di Firenze, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo con la sua vela, morendo sul colpo. Sul posto il Suem 118, il Soccorso alpino e i carabinieri di Vittorio Veneto e di Cison di Valmarino. 

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