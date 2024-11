“Tanta sofferenza”, terribile dramma per Shaila, lo sfogo senza precedenti

Al Grande Fratello Shaila non ha retto ed è scoppiata a piangere in Casa. A nulla sono servite le rassicurazioni di Lorenzo.

Un momento difficile quello che sta attraversando Shaila in queste ultime ore. L’ex velina si è rifugiata in un angolo remoto della Casa del GF per stare da sola, seguita a ruota da Lorenzo che ha provato a starle vicino e a rincuorarla vedendola molto scossa e provata. Ma cosa è successo alla gieffina?

Di certo per Shaila non sono stati giorni molto positivi. Di recente la gieffina si è scontrata duramente con la coinquilina nonché ex fiamma di Lorenzo, Helena, che l’ha accusata di essere “volgare” dopo essersi grattata le parti intime in diretta. Anche con Lorenzo non sono sempre state rose e fiori. I due hanno avuto diversi scontri verbali, e sono anche volate parole grosse e pesanti durante le litigate. Si è insomma raggiunto il punto di rottura per Shaila, che ha avuto una crisi in queste ultime ore.

Shaila e la crisi improvvisa: le dure parole

Poche ore fa Shaila non ha retto la pressione sopportata a lungo in questi ultimi mesi e si è appartata in un angolo della Casa, seguita a ruota da Lorenzo. Quest’ultimo le ha chiesto cosa c’era che non andava, ma lei lo ha liquidato in fretta. Un comportamento di chiusura totale che, a quanto detto dalla stessa Shaila, le viene naturale in momenti di crisi.

“Oggi è una giornata un po’…giù”, ha detto l’ex velina, parlando con Lorenzo da dietro una porta chiusa. “Sono solo un po’ giù, non voglio mettere a te rotture di scatole, goditi il momento tu“. Lorenzo ha ribttuto di voler stare con lei per ascoltarla, incoraggiarla e starle vicino. “Non è facile per me, è un punto molto debole”, ha risposto Shail, coprendosi il video e nascondendolo alle telecamere. “Mi porta tanta sofferenza”.

“Questo momento forse dovrei viverla e starci dentro, coem dici tu…purtroppo sono anni di depressione…so delle cose che altri non possono raccontare”, ha continuato Shaila, dicendo che qusta situazione non le permette di essere libera. Lorenzo ha cercatd di rincuorarla dicendo che pian piano lei riuscirà a torare fuori il so dolore e ad affrontarlo e questo sarà un grande passo.

Parole importanti che arrivano però dopo quelle decisamente poco carine dette contro di lei durante i loro litigi, che il pubblico ancora fatica a perdonargli. Intanto tutti sono preoccupati per Shaila. Riuscirà la gieffina a sopportare la pressione creatasi tra le mura della Casa più spiata d’Italia?