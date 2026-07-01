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Tajani “L’Italia non ha mai preso parte a iniziative militari contro L’Iran”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non ha mai preso parte ad alcune iniziative militari contro l’Iran, ne ha mai autorizzato l’utilizzo delle proprie basi per azioni di guerra contro Teheran, il governo ha sempre agito nel rispetto più rigoroso della Costituzione, del diritto e dei trattati internazionali, a partire dagli accordi bilaterali con gli Stati Uniti risalenti al ’54, sempre rispettati dai governi di ogni colore politico e da tutti i principali partner europei”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, nel corso del question time alla Camera.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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