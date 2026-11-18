“L’approccio dell’Europa che vuole aumentare le tasse e alzare le proibizioni è totalmente sbagliato, perché i dati dimostrano che così facendo si finisce per dare soldi alle organizzazioni criminali». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi intervenendo a Bruxelles al convegno “Le tabaccherie in Italia e in Europa, presidio di prossimità”, promosso insieme a Elena Donazzan e alla Federazione Italiana Tabaccai.

“Le tabaccherie – ha sottolineato Fiocchi – rappresentano un sistema di controllo fondamentale per impedire l’accesso a certi tipi di prodotti ai minorenni. Invece di misure proibizioniste, servono un approccio concreto basato sull’educazione e la promozione di alternative al fumo tradizionale per ridurre la dipendenza. Da questo punto di vista, le tabaccherie sono una risorsa incredibile sia per la comunicazione che per l’applicazione e il rispetto della legge”.