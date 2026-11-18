“Dare voce alle persone significa ascoltare e creare un contesto organizzativo in cui le persone si sentano libere di esprimersi e di contribuire agli obiettivi aziendali e alle dinamiche interne, in modo non solo formale, ma anche sostanziale”. Così Massimo Genova, Ceo Alveria, alla XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.