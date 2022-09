Synlab in rosa: tariffe agevolate per il mese della prevenzione al tumore al seno

Ogni anno in Italia circa 55.000 donne si ammalano di cancro al seno, una patologia da cui si guarisce più facilmente quando il tumore viene individuato tempestivamente. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di carcinoma mammario è oggi, infatti, dell’87%. Tutelare la salute delle donne e sensibilizzare intorno all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce è un impegno che tutti noi dobbiamo prendere per far sì che questa percentuale aumenti.

In occasione dell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione del tumore della mammella, SYNLAB aderisce alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione promossa dalla Regione Lazio e si impegna attivamente sostenendo la prevenzione dei tumori ginecologici ed evidenziando il ruolo fondamentale di una diagnosi tempestiva.

Per tutto il mese di ottobre, infatti, presso i Centri SYNLAB di Roma in Via Alessandro Volta, quartiere Testaccio e Via Laura Mantegazza, quartiere Monteverde le donne potranno sottoporsi a prestazioni cliniche per lo screening e la prevenzione del tumore al seno a tariffa ridotta su prenotazione.

Grazie al supporto e alla professionalità dei medici e radiologi SYNLAB, la popolazione femminile interessata avrà accesso ad un panel di esami specifici come la visita senologica e l’ecografia mammaria. Per le donne over 40 e coloro che hanno riscontrato casi di cancro al seno in famiglia, sarà possibile effettuare anche l’esame di mammografia bilaterale.

Oltre a visite ed esami, gli specialisti dei centri SYNLAB daranno consigli, opuscoli informativi e un vademecum della prevenzione utile a prendere coscienza della malattia e del ruolo che ognuno di noi ha nella salvaguardia della propria salute.

Accedere ai pacchetti di prevenzione oncologica con tariffa agevolata promossi da SYNLAB sarà semplice e veloce: per tutte le donne che vorranno effettuare esami e visite è sufficiente contattare la segreteria dei due centri di Testaccio e Monteverde, di cui seguono i recapiti, per prenotare un appuntamento

A volte basta poco, la prevenzione oncologica salva davvero la vita!

Presidio di Via Alessandro Volta, 37 – (Direttore Sanitario: D.ssa Alessia Mammaro)

Quartiere TESTACCIO – Roma

Email: testaccio@synlab.it

Tel: 0657288563

Orari struttura: lunedì – venerdì: 7:30-19:00 |sabato: 7:30-12:30

Presidio di Via Laura Mantegazza, 25 (Direttore Sanitario: D.ssa Alessia Mammaro)

Quartiere MONTEVERDE – Roma

Email: monteverde@synlab.it

Tel: 0653272768

Orari struttura: lunedì – venerdì: 7:30-19:30 | sabato: 7:30-13:00

