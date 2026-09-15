Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sydney Sweeney posa nuda per uno spot di scommesse, è polemica: cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Sydney Sweeney è finita al centro di una nuova polemica per uno spot pubblicitario realizzato per Novig, una società di scommesse sportive. L’attrice americana nella pubblicità e nello shooting appare nuda, coperta soltanto da palloni e attrezzature legate a diversi sport, dal basket al tennis fino al golf. 

La campagna con protagonista la star di Euphoria ha suscitato tante polemiche, in particolare atlete di tutto il mondo hanno accusato la pubblicità di contribuire alla sessualizzazione delle donne nello sport e di mettere in secondo piano anni di sacrifici e risultati. A intervenire sulla vicenda è stata Amy Hunt, velocista britannica reduce da quattro medaglie d’oro agli Europei.  

 

 

Dopo aver ottenuto un quarto posto nei 200m ai World Athletics Ultimate Championship domenica sera, Hunt nel corso di un’intervista ha detto: “Sydney Sweeney, ecco come sono fatte le donne nello sport: 21.4. Muscoli. Duro lavoro, sangue, sudore, lacrime. Questa è una serata bellissima”, ha dichiarato l’atleta. “Quando sei una donna nello sport, non è tutto bello. Non è glamour. Non è sexy tutto il tempo, decisamente no”, ha aggiunto, lanciando una frecciata.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fiumicino

Aerei, Codacons: Tariffe aeree letteralmente impazzite

19 Luglio 2022

Gasperini “Contro il Lecce serve continuità di prestazione”

30 Agosto 2026

Azzannato in campagna da due rottweiler, muore 72enne: dramma a Lecce

19 Agosto 2026

Anticoagulanti, medici di famiglia: “Nessun allarme per terapie”

13 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno