Switch Oled in bundle con Mario Kart 8 Deluxe per Natale

(Adnkronos) – Nintendo ha annunciato che un nuovo bundle speciale che include Switch Modello OLED e Mario Kart 8 Deluxe sarà disponibile nei negozi e nel My Nintendo Store dal 20 novembre. Inoltre, il DLC a pagamento Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi è ora completo, con 48 circuiti addizionali e una varietà di personaggi che offrono ai giocatori l'esperienza definitiva di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. A partire dal 20 novembre, un bundle speciale composto da una console Nintendo Switch Modello OLED, un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un'iscrizione individuale di 3 mesi a Nintendo Switch Online, sarà disponibile presso i rivenditori e nel My Nintendo Store. Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi raddoppia il numero di piste sulle quali gareggiare per un totale di 96 percorsi, tratti da tutta la serie Mario Kart sin dall'esordio su Super Nintendo. I giocatori possono godere di tutti i Pacchetti Aggiuntivi senza ulteriori costi con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, oppure acquistando separatamente Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi Aggiuntivi nel Nintendo eShop o nel My Nintendo Store. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)