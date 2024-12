Svolta a Uomini e Donne dopo il ritorno di Mario, famosa ex dama si fa avanti per lui: il gesto che spiazza

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne sappiamo che nelle prossime puntate Mario Cusitore tornerà e già c’è una segnalazione che lo riguarda.

Qualche puntata fa abbiamo visto Mario Cusitore lasciare Uomini e Donne, ma – grazie alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni – sappiamo che il cavaliere alla fine deciderà di tornare nel programma. Intanto, mentre ancora non è andata in onda la puntata del “grande ritorno”, già è emersa una segnalazione su Cusitore e su una famosa ex dama del daiting show.

Sembra proprio che dopo il ritorno di Mario nel programma di Maria De Filippi non mancheranno i colpi di scena. A quanto pare una ex dama potrebbe rifarsi avanti per lui e la cosa sarebbe un vero colpo di scena.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne, lo segue la famosa ex dama?

Mario Cusitore alla fine ci ha ripensato ed è tornato a Uomini e Donne, il cavaliere spiegherà che l’ha fatto perché vuole continuare la conoscenza con Presanna – con cui c’era stato già un bacio – e Valentina. E intanto è già venuta fuori una segnalazione che lo riguarda. A pubblicarla è stato Lorenzo Pugnaloni.

Come si vede dalle immagini un utente ha fatto notare all’esperto del programma di Maria De Filippi che Cristina Tenuta e Mario Cusitore si seguirebbero di nuovo sui social. L’ex dama da tempo non compare nel programma e sappiamo che ha sempre nutrito un interesse nei confronti dell’ex corteggiatore di Ida Platano. I due, nel corso dell’estate avevano anche avuto uno scambio di messaggi, si sarebbero dovuti incontrare ma alla fine fu Mario a decidere di interrompere sul nascere la cosa.

Tornati entrambi a Uomini e Donne dopo la pausa estiva avevano avuto un confronto dal quale si era compreso che a Mario non interessasse Cristina. Poi ognuno è andato per la propria strada e non si seguivano più sui social, motivo per cui il “ritrovato segui” potrebbe far pensare che si stiano sentendo di nuovo e che magari l’ex dama deciderà di tornare a Uomini e Donne per provare a frequentare Mario.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, ma nel programma di Maria De Filippi simili colpi di scena non mancano, per cui non è probabile che qualcosa accadrà. Non ci resta che aspettare l’evoluzione del ritorno di Mario e capire cosa accadrà.