Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Svezia-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Svezia. Nella notte tra oggi, domenica 14 giugno, e domani, lunedì 15, la Nazionale scandinava sfida la Tunisia – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone F, completato da Olanda e Giappone nella rassegna iridata che ha preso il via in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà all’Estadio BBVA di Monterrey. 

 

La sfida tra Svezia e Tunisia è in programma oggi alle 4 della notte italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Svezia (3-4-1-2): Nordfeldt; Lindelof, Starfelt, Hien; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren; Isak, Gyokeres. Ct. Potter. 

Tunisia (4-2-3-1): Chamakh; Ben Hamida, Rekik, Talbi, Valery; Khedira, Skhiri; Gharbi, Mejbri, Achouri; Mastouri. Ct. Lamouchi. 

 

Svezia-Tunisia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mirabilandia, torna il centro estivo ‘Summer camp’

26 Maggio 2026

Zemura rilancia l’Udinese, Lecce sconfitto 1-0

5 Ottobre 2024

Ardea, crolla un albero nel giardino della scuola di via Tanaro: bambini salvi (FOTO)

29 Ottobre 2018

Roma, cane non vedente vaga sotto la pioggia tra le macchine nel traffico: soccorso dalla Polizia 

7 Novembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno