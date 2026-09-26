Suzuki presenta la nuova Across plug-in hybrid

(Adnkronos) –

Suzuki rinnova la Across plug-in hybrid, il SUV al vertice della sua gamma automobilistica giapponese. La nuova versione 2.5 TOP 4WD AT entra a listino in Italia a 55.900 euro chiavi in mano, ma fino al 31 dicembre 2026 Suzuki ha preparato un vantaggio cliente di 4.500 euro facendo scendere il listino a 51.400 euro.

Il sistema ibrido ricaricabile abbina un motore a benzina di 2,5 litri a due unità elettriche e sviluppa una potenza complessiva di 227 kW, pari a 309 CV. La batteria ha una capacità di 22,7 kWh. Secondo Suzuki, la nuova Across accelera da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi e permette un’autonomia elettrica fino a 190 Km.

La trazione integrale AllGrip E-Four gestisce la distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore in base alle condizioni di marcia. Alle modalità di guida Normal, Eco e Sport si aggiunge la funzione Trail, pensata per migliorare la motricità sui fondi a bassa aderenza.

Il nuovo sistema ibrido integra inoltre l’elettronica di gestione e il convertitore di ricarica nell’unità anteriore, con l’obiettivo di ridurre gli ingombri e migliorare l’efficienza.

A bordo trovano posto una strumentazione digitale da 12,3 pollici, uno schermo centrale da 12,9 pollici e un head-up display. Apple CarPlay e Android Auto funzionano senza cavo, mentre per i dispositivi mobili sono disponibili una piastra di ricarica wireless e ben cinque porte USB-C.

La dotazione comprende i sedili anteriori riscaldabili e ventilati e una climatizzazione che regola il flusso d’aria anche in base alla presenza degli occupanti, il portellone posteriore è apribile con il anche con solo il movimento del piede. Il bagagliaio offre 672 litri di capacità, che salgono a ben 1.647 litri abbattendo i sedili posteriori.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Acrossplug-in hybrid dispone di una frenata pre-collisione, cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio del conducente e telecamera a 360 gradi.

La vettura è disponibile nei colori: Nero, Bianco, Grigio Avio e Verde.

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