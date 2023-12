Sustainability Winter School, nasce la formazione per la transizione green

(Adnkronos) –

Green New Deal, Pnrr, transizione ecologica ed energetica, gestione delle acque, investimenti in infrastrutture, innovazione sostenibile: sono tante le sfide alle quali la pubblica amministrazione deve dare risposte tanto urgenti quanto efficaci. Per questo nasce la Sustainability Winter School, la prima scuola di alta formazione

per la green transition interamente dedicata ai giovani amministratori pubblici della Lombardia. La Sustainability Winter School è una iniziativa di Gruppo Cap, green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Anci Lombardia, Ato Città metropolitana di Milano, Utilitalia, Accademia dei Servizi Pubblici, Confservizi Lombardia, Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Il progetto vede anche la collaborazione di From, Wwf e Cmcc Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. “L’amministrazione pubblica oggi è chiamata a dare ai cittadini risposte su tematiche complesse, come la crisi climatica, ma anche molto concrete, come per esempio la gestione delle reti pubbliche – spiega Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap – Sono necessarie nuove competenze gestionali, progettuali e strategiche, e con la Sustainability Winter School, che riunisce partner prestigiosi e le istituzioni del territorio lombardo, intendiamo contribuire a costruire il mondo di domani, affiancando i giovani amministratori nel percorso verso l’innovazione ambientale e sociale”. Sustainability Winter School è un progetto formativo sui temi dell'acqua, del clima e dell'ambiente, dedicato agli amministratori lombardi under 40. L’obiettivo che si pone è quello di fornire loro gli strumenti teorici e pratici per gestire in modo efficiente la transizione green, per migliorare la sostenibilità delle città e dei comuni lombardi, e di sensibilizzarli rispetto ai temi della tutela delle risorse naturali e la valorizzazione degli asset territoriali. Saranno 4 i macro-temi trattati nel percorso formativo, ognuno dei quali sarà oggetto di un modulo di approfondimento. Il primo è quello dei Cambiamenti climatici e ambiente, in particolare come il climate change e la crisi climatica in atto impattano sull'ambiente e quali sono gli strumenti di adattamento e mitigazione e quali le risorse a disposizione dei territori per farvi fronte. Il secondo sarà Economia circolare e risorse idriche, per approfondire come applicare i principi dell'economia circolare alla gestione delle acque garantendo la massima tutela del territorio, delle falde e dei corsi d’acqua. Il terzo modulo è dedicato agli Strumenti per città a emissioni zero: tecnologia e finanza, nel corso del quale si affronteranno le strategie per supportare la transizione energetica ed ecologica utilizzando al meglio l'innovazione tecnologica e gli strumenti finanziari già disponibili. Infine, si tratterà il tema dello Sviluppo territoriale e partecipazione, approfondendo le modalità per generare valore ambientale e sociale attraverso la rigenerazione di risorse e il dialogo con le comunità. Il percorso formativo è gratuito e per questa prima edizione è riservato a 30 amministratori under 40 del territorio lombardo. La Sustainability Winter School partirà a gennaio e proseguirà fino a marzo nel corso di 5 incontri, alternando momenti in presenza a lezioni online, arrivando alla conclusione in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

