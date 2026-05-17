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Sub italiani morti, alle Maldive il team finlandese per il recupero. Rientrati i 20 italiani del Duke of York

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Sono atterrati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20 i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai cinque subacquei dispersi durante un’immersione al largo dell’isola di Alimathà, alle Maldive. Il gruppo ha fatto rientro in Italia con un volo partito da Malé e con scalo a Dubai. 

Per domani è prevista la ripresa delle operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani rimasti intrappolati in un sistema di grotte sottomarine nell’atollo di Vaavu. Il team internazionale di search & recovery mobilitato da DAN Europe è arrivato oggi per la preparazione tecnica della missione: è composto dai soccorritori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Una prima immersione è prevista per la mattina, meteo permettendo. 

I sub speleologi coinvolti nella ricerca sono arrivati il giorno dopo la morte del sub militare Mohamed Mahudhee, in un secondo tentativo di raggiungere la grotta. “Sono stati raccomandati dall’Italia e hanno completato immersioni in profondità e nelle grotte in tutto il mondo”, ha reso noto il portavoce del governo delle Maldive, Mohamed Hussain Shareef. a Cnn, spiegando che il corpo di una delle vittime, Hianluca Benedetti, è stato trovato all’ingresso della grotta che i sub stavano esplorando. Le autorità ritengono che i corpi degli altri quattro – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino – si trovino all’interno della grotta, ha riferito Shareef. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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