“Strada dissestata” è il nuovo singolo di Ateira

Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Strada dissestata”, il nuovo singolo di Ateira.

“Strada dissestata” è un brano che riassume una parte di vita fatta di paura, frustrazione e lacrime lungo il percorso. È il racconto di una ragazza lasciata sola, in guerra con se stessa ed il mondo; dentro di sé il caos che non riesce a placare, ma del quale nessuno deve venire a conoscenza; vista da fuori lei è la tipica ragazza perfetta a cui tutti si avvicinano per convenienza.

Il titolo del brano nasce da questa duplice guerra rappresentata da una strada dissestata: lei vuole trovare una soluzione per cominciare a vivere davvero e alleviare questa sofferenza, ma ogni volta sembra che quando prova ad afferrare un briciolo di felicità questa voli via. Nel brano la ragazza è solo all’inizio del suo viaggio di auto-consapevolezza, perciò non ha ancora trovato un modo per superare tutto questo, ma ha preso coscienza e sa di voler cambiare e tornare a sorridere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Per me la musica ed il canto sono ossigeno puro, la mia medicina e con la mia musica vorrei regalare un sorriso a tutti coloro che mi ascoltano”.

Biografia

Veronica Arieta, in arte Ateira, è una cantautrice di 19 anni. La musica fin da piccola ha accompagnato le sue giornate e si è avvicinata a questo mondo grazie al padre, che vedendo in sua figlia delle potenzialità e credendo in lei, l’ha supportata in tutti i suoi studi canori e musicali. Veronica è cresciuta con i grandi interpreti e le grandi voci della musica italiana e americana, trovando nella famiglia “RC Voce Produzione”, la scuola di Alto Perfezionamento Canoro diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale, quell’aiuto e appoggio per realizzare uno dei suoi più grandi sogni “diventare una cantante”. Solo nell’ultimo anno ha iniziato a scrivere brani, in quanto ha sempre sentito l’esigenza di buttare fuori il mondo che aveva dentro. Ateira nasce da una ricerca di un nome che non risultasse banale, equivale al cognome letto al contrario ed intende una persona che porta un miglioramento nel mondo, un po’ come quello che lei vuole portare a se stessa e alle persone che ascoltano la sua musica.

