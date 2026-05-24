Stellantis FaSTLAne 2030, il piano da 60 miliardi per rilanciare crescita e redditività

(Adnkronos) –

Stellantis alza il velo su FaSTLAne 2030, il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro pensato per rafforzare crescita, redditività e competitività globale. Presentato durante l’Investor Day di Auburn Hills, nel Michigan, il programma punta a ridefinire il futuro del gruppo attraverso una combinazione di nuovi prodotti, tecnologie avanzate e partnership industriali.

Il CEO Stellantis Antonio Filosa ha spiegato come il progetto sia stato costruito mettendo il cliente al centro, con l’obiettivo di valorizzare la forza dei marchi del gruppo e migliorare l’efficienza industriale. Il piano prevede oltre 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti significativi entro il 2030, includendo elettriche, ibride plug-in, full hybrid e motorizzazioni termiche evolute.

Grande attenzione sarà dedicata ai quattro marchi globali considerati strategici: Jeep, Ram, Peugeot e FIAT. Su questi brand verrà concentrato il 70% degli investimenti dedicati a prodotti e sviluppo. Parallelamente, marchi regionali come Alfa Romeo, Citroen e Opel continueranno a beneficiare delle piattaforme globali del gruppo.

Uno dei pilastri del piano riguarda l’investimento di oltre 24 miliardi di euro in piattaforme, propulsori e software. Entro il 2030 metà della produzione globale sarà realizzata su tre piattaforme modulari, tra cui la nuova STLA One. Cresce inoltre il ruolo dell’intelligenza artificiale, che sarà integrata nei sistemi STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive previsti dal 2027.

FaSTLAne 2030 punta anche a una maggiore efficienza produttiva. In Europa Stellantis ridurrà la capacità produttiva in eccesso e aumenterà l’utilizzo degli impianti fino all’80%. In Italia sarà centrale lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, scelto per la futura E-Car elettrica compatta destinata al mercato europeo.

Sul fronte industriale, Stellantis rafforzerà inoltre collaborazioni strategiche con partner internazionali come Leapmotor, Dongfeng e Tata, oltre ad accordi tecnologici con aziende specializzate in IA e batterie.

Il gruppo punta così a migliorare margini e redditività in tutte le regioni, accelerando sviluppo prodotto e riducendo i tempi di lancio dei nuovi modelli da 40 a 24 mesi.

—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)