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Cronaca

Stellantis, ecco i modelli che nel 2027 non pagheranno il bollo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Sono numerosi, e praticamente tutti bestseller sul nostro mercato, i modelli Stellantis che , per via del decreto approvato dal Governo, nel 2027 godranno dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo per persona purché di potenza inferiore o pari a 80 kW. Per fare chiarezza, il gruppo ha predisposto un elenco dei principali modelli che, sulla base delle caratteristiche tecniche rientrano nella soglia prevista dal decreto. 

– Citroën: La bestseller C3 beneficia della sospensione del bollo nella versione Turbo 100 con cambio manuale e Hybrid 110 con cambio automatico. Quanto al B-SUV C3 Aircross, rientra nei requisiti del decreto nella versione Turbo 100 con cambio manuale. Stesso discorso per la C4 in versione Hybrid 110 e Nuovo Berlingo diesel da 100 CV. 

– Fiat: Tra le versioni che rientrano nei requisiti del decreto figurano Pandina Hybrid, 500 Hybrid, Grande Panda Hybrid, Grande Panda benzina Turbo 100, FIAT 600 benzina Turbo 100, FIAT 600 Hybrid e Qubo L Diesel 100 CV. Alla gamma dei modelli attualmente a listino si aggiungeranno anche le future FIAT Grizzly e FIAT Grizzly Fastback con motorizzazione benzina Turbo 100 CV, in arrivo nei primi mesi del 2027. 

– Jeep: Anche Avenger, il SUV più venduto d’Italia, rientra nei parametri previsti dal decreto nelle versioni 1.2 Turbo Benzina 100CV Manuale e 1.2 e-Hybrid 110CV Automatica.  

– Lancia: la Ypsilon rientra nei parametri previsti dal decreto nelle versioni Turbo 100 CV (cambio manuale a 6 marce) e ibrida 110 CV (automatico e-DCT a 6 rapporti) 

– Opel: nell’offerta ‘bollo esente’ del marchio tedesco troviamo la Corsa, con motori benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, il SUV Frontera con motore benzina 100 CV e cambio manuale o Hybrid 110 CV che comprende il cambio automatico doppia frizione 6 marce, oltre al multispazio Combo, disponibile in due lunghezze e anche con 7 posti con motore diesel 100 CV. 

– Peugeot: Ampia la gamma di modelli Peugeot che si avvantaggeranno dall’esenzione dal pagamento del bollo auto. Si va dalla 208 con motore benzina 100 CV e Hybrid 110 CV, al sofisticato SUV 2008 con lo stesso motore ibrido, per finire con lo spazioso Rifter BlueHDI diesel con motore da 100 CV. 

– Leapmotor: Il brand cinese offre una gamma, comprese le versioni Reev Hybrid, che beneficia interamente dell’esenzione dal pagamento del bollo prevista dalla normativa. 

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