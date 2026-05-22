Stellantis accelera sul software con Qualcomm per l’auto del futuro

(Adnkronos) – L’evoluzione tecnologica dei veicoli richiede una centralizzazione sempre più spinta della potenza di calcolo e delle capacità legate all’intelligenza artificiale. In questo contesto, Stellantis e Qualcomm Technologies hanno annunciato un ampliamento della loro collaborazione strategica. L’accordo prevede l’integrazione dei sistemi-on-chip Snapdragon Digital Chassis all’interno di STLA Brain, la piattaforma elettronica e software del gruppo automobilistico. Questa sinergia punta a ottimizzare le prestazioni dell’abitacolo, dei sistemi di connettività e delle tecnologie di assistenza alla guida, abbreviando i tempi di immissione sul mercato e garantendo aggiornamenti continui delle funzionalità di bordo.

La standardizzazione della piattaforma su tutti i marchi e segmenti del gruppo risponde alla strategia di ottimizzazione dei costi e di efficienza su scala globale. Tra gli elementi chiave del nuovo assetto figura l’adozione della piattaforma Snapdragon Ride Pilot per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Questa tecnologia modulare è progettata per scalare dai requisiti di sicurezza standard previsti dalle normative fino ai sistemi di guida autonoma di Livello 2+ e superiori. L’architettura condivisa consentirà a Stellantis di distribuire capacità di calcolo unificate e funzionalità avanzate su milioni di vetture in tutto il mondo.

I vertici delle due aziende hanno sottolineato come la partnership rappresenti un punto di svolta per la transizione verso il modello dei veicoli definiti dal software. L’intesa non si limita alla fornitura di componenti, ma delinea un quadro flessibile per lo sviluppo tecnologico e la concessione di licenze. Tra le novità più rilevanti inserite nella lettera d’intenti non vincolante, vi è anche la potenziale transizione di aiMotive, la società specializzata in simulazione e guida automatizzata di proprietà di Stellantis, sotto il controllo di Qualcomm Technologies. Il completamento di questa operazione rimane subordinato alle consuete verifiche finanziarie, alla negoziazione degli accordi definitivi e alle approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione.

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