Stefano lascia il Grande Fratello, la stoccata di Signorini lo gela prima dell’uscita: “Solo questo dovrebbe bastarti”

Stefano Tediosi ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia e poco prima che uscisse le parole di Signorini l’hanno spiazzato.

E’ durata poco la permanenza di Stefano Tediosi nella casa del Grande Fratello senza Federica Petagna, il reale motivo per il quale aveva preso al reality. Finito al televoto con Helena, Shaila, Tommaso e le Non è la Rai, il pubblico ha deciso che dovesse uscire lui, così come la settimana scorsa aveva scelto che fosse Federica ad abbandonare il gioco. Poco prima che uscisse non è mancata la stoccata di Signorini.

Il conduttore è noto per non avere peli sulla lingua e anche in quest’occasione ha detto una cosa che ha spiazzato non poco l’ex tentatore, che in evidente imbarazzo non ha saputo dare una risposta chiara e concisa.

Le parole di Alfonso Signorini a Stefano Tediosi prima dell’uscita

Prima che Alfonso Signorini leggesse il verdetto del televoto ha chiesto a le Non è la Rai e Stefano cosa si aspettavano – essendo rimasti loro nella lettura finale – e quando l’ex tentatore ha detto che si sarebbe augurato di restare nella casa, sembra che il conduttore non abbia tanto gradito la risposta.

Signorini, infatti, gli ha subito fatto notare che Federica fosse fuori ad aspettarlo. Gli ha domandato se comunque gli fosse mancata e volesse vederla, per questo quando il ragazzo ha espresso il desiderio di restare in gioco, Signorini gli ha risposto: “Solo il fatto che ci sia Federica fuori dovrebbe bastarti a far dire che vuoi uscire per lei”. Parole che hanno spiazzato l’ex tentatore.

In soldoni secondo il conduttore avrebbe dovuto rispondere che gli andava bene uscire perché avrebbe rivisto Federica, cosa che ha spiegato dopo che Signorini gli ha fatto l’appunto. Ad ogni modo il pubblico ha deciso di far ricongiungere Federica e Stefano e così il tentatore ha lasciato la casa e ha potuto riabbracciare la ragazza.

La Petagna, infatti, era ad attenderlo al centro dello studio del Grande Fratello e quando il grande led si è aperto ed ha fatto il suo ingresso, lei è corsa verso di lui e l’ha baciato, dicendogli quanto le fosse mancato. Intanto Alfonso è rimasto nella casa, l’ex di Federica si è molto integrato nel gruppo e nella scorsa puntata è stato nominato nuovamente immune, dunque innominabile. La dimostrazione di quanto il suo personaggio stia piacendo sia tra i concorrenti che all’esterno.