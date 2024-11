Stefano entra nella casa, caos contro Federica dopo la puntata. 2 ragazzi raccontano di essere stati con lei: “Ha solo mentito”

Federica Petagna nella bufera al termine della puntata del Grande Fratello, i due ragazzi con cui sarebbe stata hanno raccontato tutto.

Nella puntata del Grande Fratello di martedì sera abbiamo visto Federica Petagna al centro dell’attenzione, com’era stato anticipato il tentatore Stefano è entrato nella casa. E’ noto come tra di loro ci sia un flirt e così il ragazzo ha avuto un confronto con Alfonso e ha poi riabbracciato la giovane napoletana. Nella diretta si è parlata anche delle altre presunte frequentazioni della ragazza, che ha negato tutto. Dopo la puntata è scoppiato il caos.

I due ragazzi con cui Federica Petagna sarebbe stata hanno deciso di raccontare subito la loro verità, spiegano cosa sarebbe davvero accaduto prima che la ragazza entrasse nella casa.

Grande Fratello, parlano i due ragazzi con cui sarebbe stata Federica

Stefano nel confronto con Alfonso aveva spiegato che la famosa foto da lui pubblicata in cui è in compagnia di Federica l’aveva pubblicata proprio per mettere a tacere le varie voci che circolavano su Federica. E’ venuto fuori che ci sono dei ragazzi che sostengono di aver avuto un flirt con lei prima che entrasse nella casa, cosa che è stata smentita dalla Petagna, che ha comunicato tutta la sua delusione sull’accaduto.

Così Antonio e Raul, subito dopo la puntata hanno deciso di parlare, cosa che non avevano fatto fino a questo momento perché avrebbero ascoltato solo bugie. A fare chiarezza sulla questione è stata Deianira Marzano che ha spiegato cosa sarebbe accaduto, ricostruendo le varie voci circolate su Federica. Praticamente la Petagna avrebbe avuto un flirt con Antonio Fiore, cugino di Titti, al contempo avrebbe conosciuto Giordano, amico di Raul e Milli – entrambi intervenuti sui social dopo la puntata del Grande Fratello – con cui ci sarebbe stato un bacio.

Sarebbero queste le cose, a detta della Marzano, accadute e su cui l’esperta di gossip dice di non conoscere altri dettagli. A questo si aggiungerebbe un flirt della ragazza anche con un altro tentatore Giovanni, poiché sarebbe accaduto a un evento in cui era presente anche Milly, Federica le avrebbe chiesto di tenere il segreto per non farlo sapere a Giordano. Una vicenda quanto mai ingarbugliata, la concorrente del Grande Fratello ha negato ogni flirt al di fuori di Stefano.

Sulla vicenda, visto il clamore social, è molto probabile che si torni a parlare, magari proprio nella prossima puntata del Grande Fratello, dove potrebbero essere ascoltati questi ragazzi. Chiaramente sono solo supposizioni, ma ormai il reality ci ha insegnato che è tutto possibile.