Stash chi è e cosa fa nella vita Giulia, la bellissima fidanzata del cantante dei The Kolors

Chi è e cosa fa nella vita la bellissima compagna del cantante e frontman dei The Kolors, Stash: ecco cosa sapere.

Stash Fiordispino, noto al grande pubblico come il carismatico frontman della band The Kolors, emersa dal talent show Amici, vive da circa tre anni una storia d’amore con Giulia Belmonte.

Quest’ultima, giornalista televisiva di origini abruzzesi e classe 1995, ha catturato l’attenzione non solo per la sua professione ma anche per il suo legame con il cantante. La coppia ha recentemente accolto nel loro mondo la piccola Image, secondogenita che va ad aggiungersi alla primogenita Grace.

Stash, chi è la compagna Giulia Belmonte

Giulia Belmonte si è distinta nel panorama mediatico italiano grazie al suo lavoro come giornalista tv. Laureatasi in Scienze della Comunicazione, ha iniziato a farsi strada nel mondo dell’informazione diventando nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione come inviata nel programma “Storie e Misteri”, condotto da Aristide Malnati su Telenova. Il suo lavoro le ha permesso di esplorare diverse parti d’Italia, realizzando servizi che hanno arricchito il format della trasmissione.

Oltre alla sua carriera giornalistica, Giulia ha anche fatto incursioni nel mondo della moda e partecipato a concorsi di bellezza come Miss Abruzzo. La sua relazione con Stash Fiordispino aggiunge un ulteriore tassello al mosaico della sua vita pubblica e privata.

Dal 2019 Stash Fiordispino e Giulia Belmonte formano una coppia solida ed affiatata. Nonostante non siano ancora passati dalle parole ai fatti con un matrimonio ufficiale, entrambi hanno più volte espresso pubblicamente l’intensità del loro legame. In particolare Stash non manca mai di elogiare la compagna nelle interviste rilasciate ai media italiani: descrivendola come un “miracolo” che ha reso la sua vita “più bella”. Una dichiarazione d’amore che testimonia quanto profondo sia il rapporto tra i due.

L’arrivo delle figlie Grace prima ed Image poi ha segnato un capitolo importante nella vita di coppia di Stash e Giulia. La nascita delle bambine è stata vissuta dai genitori con grande emozione ed entusiasmo; sentimenti che hanno voluto condividere anche sui social network attraverso foto e video che ritraggono momenti felici trascorsi insieme in famiglia. Il battesimo della secondogenita Image all’inizio del 2024 è stato solo l’ultimo degli eventi familiari celebrati dalla coppia sotto gli occhi attenti dei loro follower.