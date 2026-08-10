Startup, la marchigiana Nutras supera 1 mln euro di valore della produzione

(Adnkronos) – Nutras Srl, startup innovativa con sede a Macerata e dal 2020 punto di riferimento nel settore della nutraceutica, ha chiuso in forte attivo il bilancio d’esercizio 2025. Nel corso dell’ultimo anno l’azienda marchigiana ha visto raddoppiare i propri valori di produzione, passando da un totale di 548.678 euro del 2024 a 1.017.810 nel 2025. Un dato di conto economico molto incoraggiante che trova conferma anche a livello patrimoniale: dai 390.295 euro del 31 dicembre 2024, il patrimonio totale attivo della startup maceratese ha toccato quota 1.279.446 euro alla fine del 2025. L’aumento è dato dall’incremento del fatturato, che fa registrare un +190.674 euro (+37,79%) negli ultimi 12 mesi, salendo a 695.265 euro rispetto ai 504.591 del 31 dicembre 2024, ma anche dai contributi concessi dalla Regione Marche tramite i bandi Fesr.

Una conferma del modello di business adottato da Nutras, capace di coniugare rigore scientifico, innovazione di prodotto e legame con il territorio, in un mercato globale stimato in crescita fino al 2031, che oggi vale 513.20 miliardi di dollari (dati Mordor Intelligence 2025). In un panorama dei consumi sempre più orientato alla prevenzione e alla cura della salute attraverso l’integrazione alimentare di qualità, la startup maceratese ha saputo intercettare le nuove esigenze dei consumatori, ampliando la propria rete distributiva e consolidando la fiducia degli operatori del settore.

“Il risultato del 2025 – sottolinea Marco Verducci, founder e Ceo di Nutras – non rappresenta un punto di arrivo ma di partenza. Negli ultimi anni abbiamo investito per costruire basi solide, che poggiano su ricerca scientifica, sviluppo proprietario dei prodotti, distribuzione e capacità produttiva. Oggi iniziamo a raccogliere i frutti di quel lavoro e il nostro obiettivo è trasformare Nutras in un riferimento europeo nella nutraceutica ad alto contenuto scientifico”.

Nel corso del 2025 Nutras ha inoltre perfezionato un finanziamento (convertibile in quote societarie) da 500.000 euro con Intesa Sanpaolo, della durata di 7 anni e destinato a sostenere il piano di crescita della società. Il finanziamento, l’unico finora erogato in provincia di Macerata, sta consentendo a Nutras di accelerare i propri obiettivi di sviluppo: il consolidamento sul mercato del prodotto di punta, Lactosolution; il lancio di nuove linee dedicate al benessere quotidiano; l’espansione internazionale.

“Voglio ringraziare tutti i nostri investitori per averci permesso di crescere con questo ritmo e di essere, pertanto, sempre più vicini al nostro pubblico con prodotti e soluzioni concrete ed efficaci”, aggiunge Verducci.

“Un sentito ringraziamento va alla Filiale Imprese di Intesa Sanpaolo Macerata e al Referente Regionale, Claudio Chiti. E’ merito del loro supporto se possiamo portare innovazione accessibile a vantaggio di un numero sempre maggiore di persone”, conclude.

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