Stallone ricorda Weathers: “Senza di lui non avrei potuto fare Rocky”

(Adnkronos) – Sylvester Stallone ha reso omaggio oggi a Carl Weathers, l'attore che ha interpretato il personaggio di Apollo Creed in 'Rocky', morto giovedì scorso all'età di 76 anni. In un video postato su Instagram, l'attore tre volte candidato all'Oscar ha ricordato il suo amico di lunga data con una voce rotta dall'emozione: ”La mia vita è cambiata per sempre in meglio il giorno in cui ho incontrato Carl Weathers. … Era magico e ho avuto la fortuna di far parte della sua vita. Resta forte e continua a colpire", ha detto Stallone, ripreso nel video davanti a un dipinto che ritrae lui e Weathers sul ring sul set di 'Rocky'. “Ciao a tutti – dice l'attore – Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Carl Weathers è stato parte integrante della mia vita, e questo dice tutto al riguardo. Per me ha un'importanza incredibile, perché, quando è entrato in quella stanza e l'ho visto per la prima volta, ho percepito la sua grandezza, ma non mi rendevo conto di quanto fosse grande. Non avrei mai potuto fare senza di lui quello che abbiamo fatto con 'Rocky'. È stato assolutamente fantastico. La sua voce, la sua stazza, la sua potenza, la sua capacità atletica, ma soprattutto, il suo cuore, la sua anima". Stallone era un attore emergente quando ha incontrato Weathers per la prima volta. Per la sua carriera 'Rocky', del 1976, è stato un film fondamentale, candidato a 10 Oscar e vincendone tre (miglior film, miglior regia e miglior montaggio). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

