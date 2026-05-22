Sprint Gp Canada, Russell in pole con Mercedes e Ferrari in terza fila
(Adnkronos) –
George Russell ha conquistato la pole position nelle qualifiche della Sprint del Gp del Canada in programma domani. Il pilota britannico della Mercedes ha girato in 1’12”965 nelle qualifiche di oggi, 22 maggio, precedendo il compagno di squadra, Kimi Antonelli (1’13”033) che scatterà in seconda posizione completando la prima fila. Alle spalle delle due frecce d’argento, in seconda fila, le McLaren del britannico Lando Norris (1’13”280) e dell’australiano Oscar Piastri (1’13”299), che partiranno in terza e quarta posizione in griglia. Terza fila per le Ferrari dell’inglese Lewis Hamilton (1’13”326) e del monegasco Charles Leclerc (1’13”410), rispettivamente quinto e sesto. Dietro le rosse partiranno in quarta fila le Red Bull di Max Verstappen (1’13”504) e di Isack Hadjar (1’13”605). A completare la top ten, in quinta fila, la RB di Arvid Lindblad (1’13”737) e la Williams di Carlos Sainz (1’14”536).
Prima fila:
1. George Russell – Mercedes
2. Kimi Antonelli – Mercedes
Seconda fila:
3. Lando Norris – McLaren
4. Oscar Piastri – McLaren
Terza fila:
5. Lewis Hamilton – Ferrari
6. Charles Leclerc – Ferrari
Quarta fila:
7. Max Verstappen – Red Bull
8. Isack Hadjar – Red Bull
Quinta fila:
9. Arvid Lindblad – RB
10. Carlos Sainz – Williams
Sesta fila:
11. Nico Hulkenberg – Audi
12. Gabriel Bortoleto – Audi
Settima fila:
13. Franco Colapinto – Alpine
14. Esteban Ocon – Haas
Ottava fila:
15. Oliver Bearman – Haas
16. Fernando Alonso – Aston Martin
Nona fila:
17. Sergio Perez – Cadillac
18. Lance Stroll – Aston Martin
Decima fila:
19. Pierre Gasly – Alpine
20. Valtteri Bottas – Cadillac
Undicesima fila:
21. Alexander Albon – Williams
22, Liam Lawson – RB.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)