Sessismo, abusi, rappresentazione della comunità LGBTQ+, salute mentale, gender pay gap, disabilità: negli ultimi anni il mondo dello sport si è trovato davanti istanze e necessità nuove. Sono le stesse che toccano prima di tutto la nostra società, i cui tratti patriarcali e di iper-competitività stanno sempre più venendo alla luce.

Dopo un ciclo di incontri nato su Instagram, la scrittrice e attivista per la parità di genere Carlotta Vagnoli e l’ex tennista professionista Sara Ventura hanno intuito l’utilità, e la necessità, di offrire delle testimonianze in risposta alle molte domande con le quali addetti ai lavori e appassionati si stanno trovando a confrontarsi.

Quindi, cosa manca ancora al mondo dello sport per essere davvero inclusivo? Prende avvio da qui il nuovo podcast Storytel Original Sport femminile plurale, dalla volontà, cioè, di parlare di sport in modo nuovo, inclusivo e attuale, raccontandone la storia e il presente da un punto di vista interno. Per questo, le autrici hanno lasciato il campo alle testimonianze di chi, con il proprio esempio e le proprie battaglie, ha operato e continua a operare a favore di un cambiamento non rimandabile oltre.

Sei puntate – disponibili in esclusiva sulla prima piattaforma europea di audiolibri e podcast a partire dal 15 novembre – per sei ospiti di rilievo: Marina Cuollo, che come scrittrice, speaker radiofonica, autrice di podcast e content creator si occupa di discriminazioni legate al mondo della disabilità fisica; la psicologa Martina Ferrari; la giornalista sportiva Alessia Tarquinio; l’ex tennista Adriana Serra Zanetti; la nuotatrice e campionessa paralimpica Monica Boggioni; e Valentina Petrillo, prima donna transgender a partecipare ad una competizione femminile paralimpica.

*Carlotta Vagnoli, fiorentina classe 1987, comincia a scrivere come sex columnist per GQ e Playboy nel 2015. Autrice, attivista, content creator, utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione sui temi riguardanti il linguaggio, la violenza di genere, gli stereotipi. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione contro la violenza di genere. Nel 2021 sono usciti Maledetta sfortuna per Fabbri Editori e Poverine per Einaudi. Da settembre 2022 è speaker di Radio1 per Il mondo nuovo.

*Sara Ventura è una ex tennista professionista e ora coach, con all’attivo 15 titoli italiani in carriera. Il suo miglior posizionamento è stato 250 WTA nella classifica internazionale e 2.1 nella classifica italiana. Oggi è direttore tecnico della palestra che porta il suo nome: uno spazio esclusivo che ospita tra l’altro mostre d’arte, eventi e shooting pubblicitari. La valorizzazione dell’unicità e il rifiuto di uno standard omologante l’hanno portata a creare, insieme a Rossella Migliaccio, le prime classi di allenamento per Body Shape, un progetto unico in Italia. Il suo primo libro, A Testa Alta (ed. De Agostini, 2021), è un racconto emozionante e motivazionale, con uno sguardo personale sui temi di diversity e empowerment femminile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...