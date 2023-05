Sport a Ciampino, gli alunni della scuola Sabin presso il centro sportivo Orsini

Sport all’aria aperta per gli studenti del plesso Sabin del II Circolo Didattico di Ciampino. Il progetto di attività motoria, fortemente voluto dall’Amministrazione, è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione dell’impianto sportivo Elio Orsini, messo a disposizione dei piccoli atleti nel mese di maggio.

“La sinergia tra Istituzioni e associazioni del territorio – commentano la Sindaca Emanuela Colella e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Umberto Verini – è la chiave per far tornare Ciampino una comunità che collabora e si aiuta. Grazie al protocollo messo a punto, che replicheremo e metteremo a sistema per tutto il prossimo anno scolastico, finalmente anche chi frequenterà la scuola Sabin potrà svolgere attività sportiva in sicurezza e avvalendosi di strutture idonee.

Come Amministrazione abbiamo a cuore le famiglie e lavoriamo con impegno e dedizione per offrire servizi che possano venire incontro ai ritmi frenetici del quotidiano. Vogliamo annunciarvi che stiamo lavorando per realizzare un polo dell’infanzia: una struttura che mantiene la continuità didattica da 1 a 6 anni tenendo ovviamente conto dei bisogni di ciascuna età”, concludono.